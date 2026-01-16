Jesús Goyo conquista la séptima etapa de la vuelta al Táchira 2026

CIUDAD MCY.- La 61ª edición de la Vuelta al Táchira vivió una jornada de alta intensidad este jueves durante el circuito de 151 kilómetros entre Táriba y San Cristóbal. El ciclista venezolano Jesús Goyo, (Fina Arroz-CES Multimarcas), se adjudicó una victoria de puro coraje tras protagonizar una fuga decisiva que logró sostenerse frente al empuje del pelotón principal.

Goyo cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 46 minutos y 9 segundos tras descolgar en los kilómetros finales a sus compañeros de escapada,reportó el Ministerio de Deportes en sus canales oficiales.

El giro más drástico del día ocurrió en la mesa técnica, donde una penalización impuesta al hasta entonces puntero, Enmanuel Viloria, provocó un cambio reglamentario en la cima de la tabla. Jorge Abreu emergió como el nuevo portador del maillot amarillo, asumiendo la responsabilidad de defender el liderato en un momento crucial de la competición. La etapa estuvo marcada por una escapada de seis corredores que alcanzó una ventaja máxima de dos minutos y medio, logrando fracturar el control que ejercían los equipos favoritos en el asfalto.

La batalla por el título entra ahora en su fase determinante con la disputa de la octava etapa este viernes. El recorrido de 154,5 kilómetros partirá desde Abejales y culminará en el exigente ascenso al Cerro El Cristo, en Capacho. Con un muro final que presenta pendientes del 9,7%, el nuevo líder Jorge Abreu enfrentará una dura prueba de montaña ante el acecho de Franklin Chacón y la determinación de Viloria por recuperar el terreno perdido tras la sanción.

AVN | FOTO : CORTESÍA