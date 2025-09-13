Jorge Rodríguez: Jamás aceptaremos imposición de potencias extranjeras contra la patria

Ciudad MCY.-Desde el estado Miranda, a propósito de los ejercicios de preparación de la Milicia Nacional Bolivariana en defensa de la patria, el presidente de la Asamblea Nacional y jefe del Comando Unificado de la Revolución, Jorge Rodríguez, durante la transmisión de un mensaje del presidente Nicolás Maduro al pueblo, aseguró que “Venezuela jamás aceptará imposición grosera de ningún imperio o potencia extranjera que pretenda agredir la soberanía”.

Destacó que hoy el pueblo cumple activamente con el llamado del mandatario nacional, para la preparación y el alistamiento militar en defensa de la nación. “Somos un pueblo de paz, un pueblo digno, valiente y solidario, pero nos preparamos para resguardar nuestro territorio”.

Refirió que por las venas de los venezolanos corre la sangre de los libertadores de este continente americano: “Somos los nietos de Simón Bolívar, de Sucre, de Zamora, somos nietos de los hombres y mujeres que salieron de este territorio a procurar y lograr la libertad del continente latinoamericano. Seis naciones vieron la libertad gracias al esfuerzo de nuestros héroes y heroínas de la patria, que fueron nuestros abuelos y abuelas”, dijo.

En este sentido, aseveró que el pueblo venezolano está obligado a defender el territorio sagrado de los libertadores: «No vamos a permitir que lo mancillen, no vamos a permitir que lo agredan. Si se le ocurre a cualquier potencia extranjera agredir a Venezuela, estaremos desplegados y no quedará ni un solo metro cuadrado que no esté protegido por cada venezolano y cada venezolana. Nosotros no agredimos a nadie, pero no vamos a aceptar que nos agredan. ¡Dudar es traición, vacilar es perder!”, acotó Rodríguez al citar a El Libertador Simón Bolívar.

Resaltó que todo el Alto Mando de la Revolución está desplegado para acompañar al pueblo e ir juntos a la defensa de Venezuela, para garantizar la paz de la nación.

VTV