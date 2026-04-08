Jornada de Aragua Gas favoreció familias de Girardot

Más allá de las cifras, este operativo busca mantener la estabilidad del servicio y llevar soluciones directas que impacten positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos

CIUDAD MCY.- En cumplimiento con las políticas de optimización de servicios básicos, la empresa estadal Aragua Gas, ejecutó jornada de saturación y distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la Comuna El Obelisco, ubicada en la parroquia Madre María de San José del municipio Girardot.

El despliegue operativo, enmarcado en el plan de atención directa al territorio, garantizó el suministro inmediato a 800 familias del sector Montaña Fresca, fortaleciendo la soberanía energética en la jurisdicción.

​El operativo se desarrolló bajo una metodología de articulación entre los niveles de Gobierno y el Poder Popular organizado. Gracias a la disposición de las plantas móviles y unidades de transporte de carga, se logró reducir los tiempos de espera, permitiendo que el recurso llegara de forma segura y eficiente a cada hogar.

​​COMPROMISO INSTITUCIONAL Y PROYECCIÓN

​La presencia de las autoridades en el sector Montaña Fresca reafirma el compromiso de mantener una estructura de atención itinerante que no descuida las periferias del municipio.

​Bajo la premisa de continuidad y despliegue, el cuerpo institucional encargado aseguró que estas jornadas se mantendrán de forma sistemática en el resto de las comunidades de la parroquia.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESIA