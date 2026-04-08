Sector ecosocialista de Aragua propuso innovadores proyectos para el cuidado de la Pachamama

Más de 150 voceros de los movimientos ambientalistas, animalistas, turismo, seguridad y economía integrado una agenda de soluciones

CIUDAD MCY.- De cara al congreso nacional Causas Comunes por la Madre Tierra, el sector ecosocialista del estado Aragua sostuvo un encuentro de planificación en el que elevaron sus propuestas con el objetivo de armar una agenda de soluciones para el cuidado del planeta.

La cita tuvo lugar en el emblemático Parque Agustín Codazzi, del municipio Santiago Mariño y reunió a más de 150 voceros de los movimientos ambientalistas, animalistas, turismo, economía, comunas, prevención y seguridad ciudadana, por mencionar algunos de los asistentes, quienes desde su perspectiva, dejaron un significativo aporte a la sexta línea de transformación del Plan de Patria.‎

‎Yuliana Ramos, directora territorial del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, presidió la actividad y durante su intervención destacó su importancia. «Sostuvimos un debate para recoger las ideas que llevaremos a instancias nacionales».

‎‎Uno de los temas de abordaje con mayor peso fue el Plan Chiquisaca 2026, como pueden unir esfuerzos para aumentar la producción de árboles con miras de cumplir, e incluso superar la meta planteada. Una evaluación de los trabajos demostró que el estado Aragua se encuentra en los primeros lugares en cuanto a la recolección de semillas y germinación de plántulas en los distintos viveros.

‎‎En segundo lugar expusieron como la economía circular se enlaza a la custodia de la Pachamama, pues con las energías renovables y nuevas estrategias es posible reducir los desechos sólidos a través del reciclaje y crear otros productos al usarlos como materia prima.

‎‎”Tenemos una herramienta de sostenibilidad en nuestras comunidades, aprovechamos elementos como el plástico, cartón y otros artículos reutilizables para la comercialización local», expuso Ramos.

Cabe destacar que, la región posee un valor especial dentro de las políticas ecosocialista, pues la gran biodiversidad y espacios naturales son fundamentales para el desarrollo de estrategias de conservación.

‎‎Dentro de ese contexto, Marcelo Sánchez, secretario general de la 6T en la Gobernación de Aragua, refirió que en alianza con los Consejos Comunales emprenderán las evaluaciones necesarias para mejorar la condición de los parques.

‎‎Desde el Ejecutivo nacional y regional, con la presidenta Encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, se consolida el resguardo de la madre tierra.

Una muestra de las labores conjuntas en esta área es el establecimiento de relaciones con la empresa privada para el procesamiento de materia inorgánica.

‎‎Desde la empresa My Ven, se establecen puntos de recolección en comunidades y escuelas, allí se desarrolla un canje de materiales platico por elementos útiles, como pupitres, bombillos, escobas, sillas, mesas, juegos, entre otros.

‎‎Oliver Lobo, presidente del ente, mencionó que, ellos realizan una breve formación sobre el sistema y mecanismos de reciclaje, para luego dirigirse a los centros de acopio establecidos. Uno de los aspectos más resaltantes es la educación y concientización a las personas, para sembrar el amor por el cuidado del planeta.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESÍA