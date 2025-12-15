Ciudad MCY

Jornada de inmunización atendió a maracayeros

PorMilexis Pino

Dic 15, 2025

En la actividad los niños, jóvenes y adultos recibieron  las dosis de polio intramuscular, fiebre amarilla y toxoide, con el objetivo de prevenir enfermedades

CIUDAD MCY.-Con objetivo de disminuir el riesgo de enfermedades en la población, el equipo de inmunización del hospital Los Samanes realizó una extraordinaria jornada de vacunación en el municipio Girardot.

Esta importante actividad se enmarcó al Plan del Ministerio de Poder Popular de Salud, orientado por el presidente Nicolás Maduro y respaldado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua.

El despliegue arrancó en horas de la mañana en la comunidad Tricolor donde el equipo visitó casa por casa con la misión de abordar a los niños, jóvenes y adultos con las dosis de polio intramuscular, fiebre amarilla y toxoide.

Durante esta jornada fueron colocadas más de 30 dosis de inmunizaciones las cuales reforzaran el sistema inmunológico para combatir enfermedades y salvar vidas.

Cabe mencionar que este despliegue de vacunas se realiza con frecuencia en las comunidades del municipio Girardot y en el hospital los Samanes con el objetivo de que los aragüeños tengan al alcance las dosis de vacunas necesarias para su bienestar.

De esta manera, queda comprobado que el Gobierno Bolivariano ha reforzado el sistema de salud público en la entidad, fomentando entornos saludables para proteger contra epidemias.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CORTESIA

