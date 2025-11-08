Jornada de Salud Integral brindó atención a habitantes de Puerto Maya

Un equipo multidisciplinario de profesionales realizó consultas médicas en diversas áreas, y la entrega de medicamentos
CUIDAD MCY.-La comunidad costera del municipio Tovar recibió atención especializada en materia de salud, con la realización de una mega jornada de cuidados médicos en la Unidad Educativa Estatal Puerto Maya.
Un equipo multidisciplinario de la Corporación de Salud del estado Aragua (Corposalud), cumplió con dos días de trabajo para brindar confort a los habitantes, por medio de consultas de pediatría, medicina general, pesquisas, y captación de pacientes para seguimiento de patologías.
Del mismo modo, se efectuó la entrega de fármacos de manera gratuita, lo que manifestó un abordaje completo a las necesidades que presenta la población.
Esta actividad formó parte de las políticas sociales que impulsa el Gobierno Bolivariano a través de la cuarta línea de Transformación, según el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones y Plan de la Aragüeñidad, y logró su concreción gracias a la articulación del Ejecutivo regional y municipal.
Thaimara Ortiz | Fotos | Corposalud Aragua