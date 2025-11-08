Jornada de Salud Integral brindó atención a habitantes de Puerto Maya

Un equipo multidisciplinario de profesionales realizó consultas médicas en diversas áreas, y la entrega de medicamentos

CUIDAD MCY.-La comunidad costera del municipio Tovar recibió atención especializada en materia de salud, con la realización de una mega jornada de cuidados médicos en la Unidad Educativa Estatal Puerto Maya.

‎Un equipo multidisciplinario de la Corporación de Salud del estado Aragua (Corposalud), cumplió con dos días de trabajo para brindar confort a los habitantes, por medio de consultas de pediatría, medicina general, pesquisas, y captación de pacientes para seguimiento de patologías.

‎Del mismo modo, se efectuó la entrega de fármacos de manera gratuita, lo que manifestó un abordaje completo a las necesidades que presenta la población.

‎Esta actividad formó parte de las políticas sociales que impulsa el Gobierno Bolivariano a través de la cuarta línea de Transformación, según el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones y Plan de la Aragüeñidad, y logró su concreción gracias a la articulación del Ejecutivo regional y municipal.

Thaimara Ortiz | Fotos | Corposalud Aragua