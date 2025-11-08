Reinaugurada cancha de usos múltiples “Arminda Morillo” en FLA

Esta reinauguración es el inicio de una nueva temporada para el centro educativo que será sometido a diversas restructuraciones

CUIDAD MCY.-En un significativo acto que promueve el desarrollo deportivo y la cohesión social, las autoridades municipales, educativas y el Poder Popular de Francisco Linares Alcántara reinauguraron la Cancha de Usos Múltiples “Arminda Morillo”, un espacio clave ubicado en la Comuna Itoto Manto de la referida localidad.

La recuperación de esta infraestructura beneficiará de manera directa a más de 800 estudiantes de la Unidad Educativa «Arminda Morillo» (desde educación inicial hasta media general), además de servir como punto de encuentro para la juventud y la comunidad en general de la Comuna Itoto Manto.

La obra incluyó trabajos de pintura, demarcación de líneas reglamentarias para las disciplinas de fútbol sala, baloncesto y voleibol, además de la recuperación de tableros deportivos. Como parte del compromiso con el desarrollo integral de la juventud, también se realizó la entrega de insumos deportivos para el fortalecimiento de las actividades físicas y recreativas.

Asimismo se contó con la demostración de danzas por parte del alumnado de la escuela primaria, quienes cautivaron al público presente con bailes nacionalistas.

Esta iniciativa se enmarca en la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, reafirmando el derecho de niños, niñas y adolescentes a contar con espacios dignos para la práctica deportiva, el desarrollo físico y la formación en valores.

La máxima autoridad municipal dijo que todo este trabajo fue gracias a un cúmulo de estructuras de la localidad y del centro educativo, quienes juntos garantizan el cumplimiento de los lineamientos del Presidente establecidos en el Plan de la Patria para otorgar espacios públicos en óptimas condiciones.

El alcalde también destacó que la cancha estará abierta para el pueblo en general, promoviendo la inclusión, el encuentro ciudadano y el fortalecimiento del deporte comunitario.

Asimismo informó que la cancha fue una parte de las atenciones prestadas a la unidad educativa, pues también se encuentran trabajando en el comedor, en la construcción de una plazoleta en el centro del patio y la reparación de diversas áreas limítrofes como son la avenida frente a la escuela, y la señalización de las calles que la bordean.

La directora informó que la restauración se efectuó en 15 días, ya que fue una reparación compleja pues tenían varios años sin prestarle atención a la cancha.

Le extendió un agradecimiento a la gobernadora Joana Sánchez, al alcalde Víctor Bravo y al Poder Popular por ser protagonistas en este acción que marcará un antes y después del centro educativo.

Con la entrega de esta infraestructura, se consolida un paso firme hacia la construcción de entornos educativos saludables, seguros y participativos, donde el deporte no solo es un derecho, sino una poderosa herramienta de transformación social y formación en valores para la juventud del municipio.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CUDAD MCY