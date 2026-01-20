Se consolida el poder comunal en San Sebastián con entrega de proyectos

Más de 100 familias recibieron tanques para el almacenamiento de agua potable, proyecto ganador de la IV Consulta Popular Nacional 2025

CIUDAD MCY.- Los habitantes del municipio San Sebastián avanzan en la consolidación del Estado Comunal, gracias a su organización territorial y participación en los distintos procesos que promueven esta nueva estructura comunitaria.

En ese contexto, se llevó a cabo la entrega de estos recipientes de agua potable, proyecto ganador en la IV Consulta Popular Nacional 2025. El logro asegura las necesidades básicas de 126 familias.

Las políticas públicas del Gobierno Bolivariano se manifiestan con estas acciones, que garantizan mejores condiciones de vida al pueblo, como el acceso y almacenamiento del vital líquido en zonas rurales.

Bajo la guía del presidente constitucional Nicolás Maduro, la presidenta (E) Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, esta población recibe especial atención.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS : CORTESÍA