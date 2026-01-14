Nace Movimiento Cambur Pintón para impulsar la cultura en las escuelas

CUIDAD MCY.-En una iniciativa para fortalecer la cultura desde las aulas y en conmemoración del Día del Artista Nacional, inició en Caracas el Movimiento Cambur Pintón. La jornada educativa tuvo lugar en el complejo cultural José Ignacio Cabrujas, el cual fungirá como el primer núcleo de esta propuesta.

El ministro del Poder Popular para la Cultura (MPPC), Ernesto Villegas, anunció que el objetivo primordial del movimiento para el año 2026 es expandir la enseñanza del cuatro, las maracas y los tambores en las escuelas a lo largo y ancho del territorio nacional. Como parte de este impulso, se hizo la entrega de dotación de instrumentos musicales.

Asimismo, en el marco de la actividad, el artista visual Felipe García guió a los estudiantes en una jornada de pintura inspirada en los paisajes del Esequibo, mientras que la Fundación Nosotros Mismos presentó la obra “Bitácora de nuestras emociones”, detalló el ministerio a través de una nota de prensa.

Por su parte, la Compañía Nacional de Teatro (CNT) ofreció una función de títeres y se realizó un taller de muñequería para niños y niñas. La actividad contó con la valiosa participación del Equipo Promotor de la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida, así como de creadores escénicos, circenses y maestros muñequeros.

El ministro Villegas destacó la importancia de la cultura como un pilar fundamental para fomentar la paz, reafirmar la identidad nacional y propiciar la formación integral de la infancia.

«Hemos venido a reivindicar a nuestros niños y acompañarlos en este proceso de superación a través del bálsamo del arte y la cultura. Ellos tienen derecho a un futuro sin violencia, donde se garantice la estabilidad de nuestras instituciones y la paz de la patria», expresó

La institución hizo énfasis en el compromiso para el fortalecimiento del sistema educativo y cultural que consoliden espacios para el aprendizaje y recreación que dan inicio a las diferentes expresiones artísticas para los niños, niñas y jóvenes, en la formación de la identidad nacional.

FUENTE CIUDAD CCS | FOTO CORTESÍA