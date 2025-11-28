Judenacom: Espacio de las nuevas generaciones deportivas

Esta competencia representa un gran esfuerzo para la masificación deportiva en Venezuela, al convocar a miles de consejos comunales en todas sus fases eliminatorias: comunal, municipal, estadal y la regional, quienes aspirarán consagrarse en la final nacional

CUIDAD MCY.-Los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales (Judenacom) 2025 no son un evento deportivo más, representan la manifestación más amplia del Poder Popular y la masificación del deporte en Venezuela. La iniciativa, liderada por el Ministerio del Poder Popular para el Deporte y el Instituto Nacional de Deportes, convocó a una cifra impresionante de 49 mil 183 consejos comunales y 4 mil 530 circuitos comunales de los 24 estados del país, incluyendo al Distrito Capital.

El objetivo trasciende la simple competencia. Se trata de una política pública destinada a la inclusión social, la salud y la detección temprana de talentos en las comunidades más recónditas del territorio nacional. La filosofía es clara: llevar el deporte a cada rincón, uniendo al pueblo a través de la actividad física y garantizando el derecho a la recreación, tal como lo consagra la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física,

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MULTINIVEL

La complejidad logística de un evento de esta magnitud requiere una gestión coordinada y multinivel. La organización involucra a las autoridades nacionales del deporte, los institutos deportivos regionales y municipales, y a la vanguardia, los consejos comunales y las mesas técnicas de deporte.

Se compite en más de 20 disciplinas, que van desde deportes colectivos hasta individuales. Ajedrez, atletismo, paratletismo con discapacidad visual, intelectual, auditiva y motora; baloncesto 3×3 y 5×5; balonmano; béisbol 5; fútbol sala convencional y atletas síndrome de Down; gimnasia artística y rítmica; judo; karate; kikimbol; levantamiento de pesas; lucha; natación; patinaje skateboarding; taekwondo; tenis de mesa y voleibol sala.

Esta estructura garantiza que la organización se adapte a las particularidades de cada región, asegurando una participación genuina desde la base.

CAMINO A LA GLORIA

El calendario de los Juegos Comunales se desarrolló en varias fases eliminatorias a lo largo del año.

Fase comunal e intercircuital: fue la etapa inicial donde miles de atletas comenzaron su camino dentro de sus propias comunidades.

Fase municipal: los clasificados de las comunidades ya compitieron para representar a sus municipios, fase que culminó en las últimas semanas de noviembre en la mayoría de los estados.

Fase estadal: los campeones municipales se miden para conformar las selecciones de cada estado que viajarán a la fase final.

Fase nacional final: el evento cumbre, que reunirá a los mejores atletas de todo el país, contará con la participación de cerca de 3 mil 600 comunas y 4 mil 530 circuitos comunales de todo el país, en la etapa que se desarrollará entre el 05 y el 20 de diciembre próximo.

ARAGUA EN PROCESO

El estado Aragua, bastión deportivo, ha marcado un hito reciente con el inicio de su Fase intermunicipal. La inauguración se llevó a cabo en el Gimnasio “Mauricio Johnson” del complejo Polideportivo Las Delicias, en un ambiente festivo con la participación de atletas y delegaciones de varios municipios, como Sucre, Libertador, Mariño y Zamora, quienes disputaron su pase a la siguiente ronda.

El fuego patrio de los juegos recorrió la entidad, simbolizando el entusiasmo y la pasión que caracterizan a los aragüeños. Las autoridades locales resaltaron en esa oportunidad la importancia para conformar una delegación fuerte y competitiva que representará dignamente a la entidad en la etapa final.

GRAN CITA ANDINA

La fase final de los Judenacom 2025 tendrá como sede conjunta la majestuosa región andina, específicamente los estados Mérida, Trujillo y Táchira, donde se espera la congregación de miles de atletas en las 27 disciplinas.

La importancia de este evento final es enorme: no solo se trata de coronar a los campeones nacionales, sino de consolidar un modelo de desarrollo deportivo que nace desde las raíces del país, desde las comunas. Es la plataforma que conecta al deporte comunal con el alto rendimiento, asegurando un relevo generacional y un futuro prometedor para el deporte venezolano. Los ojos del país estarán puestos en Los Andes, esperando ver nacer a las próximas estrellas del deporte nacional.

