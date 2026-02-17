Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Justicia de EEUU aplazó audiencia del presidente Maduro para el 27 de marzo

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Feb 17, 2026

 

La Fiscalía pidió la postergación de la audiencia en una corte en Nueva York debido a «problemas de planificación y logística

CIUDAD MCY.-La justicia estadounidense postergó del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una corte federal de Nueva York.

En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense el 5 de enero, dos días después de su secuestro en una operación militar estadounidense en Caracas, el mandatario Nicolás Maduro, de 63 años, se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y afirmó ser un «prisionero de guerra».

Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también comparecerá ante el tribunal el 26 de marzo.

FUENTE: EL TIEMPO / RAFAEL VELASQUEZ

FOTO: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Justicia de EEUU aplazó audiencia del presidente Maduro para el 27 de marzo

17 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Balnearios de Ribas se consolidan como puntos de encuentro familiar

17 de febrero de 2026 Luisa Pedroza
Mundo

Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí

17 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Revengueños celebraron el Carnaval con alegría y unión familiar

17 de febrero de 2026 Luisa Pedroza