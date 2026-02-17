Justicia de EEUU aplazó audiencia del presidente Maduro para el 27 de marzo

La Fiscalía pidió la postergación de la audiencia en una corte en Nueva York debido a «problemas de planificación y logística

CIUDAD MCY.-La justicia estadounidense postergó del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una corte federal de Nueva York.

En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense el 5 de enero, dos días después de su secuestro en una operación militar estadounidense en Caracas, el mandatario Nicolás Maduro, de 63 años, se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y afirmó ser un «prisionero de guerra».

Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también comparecerá ante el tribunal el 26 de marzo.

