Gobierno nacional garantiza retorno seguro de temporadistas en Carnavales 2026

CIUDAD MCY.-La tranquilidad, el civismo y el disfrute seguro son los pilares de supervisión de los efectivos de seguridad desplegados en el estado La Guaira para verificar el retorno seguro de todos los temporadistas en estos Carnavales 2026.

La supervisión estuvo a cargo del director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), C/G Douglas Rico, quien manifestó que “la operatividad de nuestros funcionarios está garantizada para que dé inicio el retorno seguro y en paz de nuestra población”. Asimismo, explicó que el litoral contó con una gran variedad de playas aptas para el disfrute de todos los temporadistas, por lo que exhorta a todos a continuar con la actitud responsable y de preservación de espacios que caracteriza al pueblo venezolano.

Expresó que los órganos de seguridad continuarán desplegados en el territorio nacional, para brindar un retorno seguro de la ciudadanía, que aprovecha estas temporadas para vacacionar y compartir en familia, no sin antes invitarlos a denunciar si han sido víctimas de algún hecho.

Entre las actividades de promoción de una movilidad segura y consciente de los “Carnavales Seguros 2026”, también se instalaron las Aulas Viales ubicadas en puntos estratégicos de los principales ejes carreteros, troncales, peajes y destinos turísticos, orientadas a reducir la siniestralidad y a fortalecer la conciencia ciudadana sobre la responsabilidad compartida en las vías del país.

FUENTE: MIJP

FOTO: CORTESÍA