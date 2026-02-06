Jornada social integral del Plan Vecinos y Vecinas atendió a familias de Girardot

La actividad, realizada en la urbanización “Los Jardines”, reunió a entes de salud, prefectura e instancias municipales para ofrecer atención directa a los vecinos y vecinas del sector

CIUDAD MCY.- El Plan Vecinos y Vecinas continúa consolidándose como una política de atención territorial en el estado Aragua, al desarrollar una jornada social integral en la urbanización “Los Jardines” ubicada en el municipio Girardot, con la articulación de instituciones regionales y municipales.

La actividad, se ejecutó en cumplimiento del Plan de las Siete Transformaciones (7T) creado por el presidente constitucional Nicolás Maduro, contando además con el acompañamiento de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, así como el alcalde Rafael Morales bajo los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Durante el abordaje social, los vecinos y vecinas del sector recibieron atención en áreas de salud, asistencia social y servicios administrativos, mediante la participación de la Unidad Odontológica, la Prefectura Municipal, el área de Inmunización, el Mercadito Vecinal y otros entes del Gobierno Bolivariano de Aragua (GBA), favoreciendo a más de 150 personas.

Al respecto, Angelo Bernal, enlace regional para la atención de los vecinos y vecinas, destacó el carácter inclusivo de la jornada.

“Nos encontramos en la urbanización Los Jardines atendiendo a todos nuestros vecinos y vecinas, sin distinción de colores políticos, en el marco del Plan Vecinos y Vecinas orientado por nuestra gobernadora Joana Sánchez”, expresó.

Bernal subrayó que este plan responde a una línea de trabajo territorial sostenida en todo el estado.

“Venimos abordando los distintos condominios de Aragua, atendiendo a adultos mayores, familias y comunidades organizadas, en articulación con todas las instituciones del estado, demostrando que el Gobierno de Aragua trabaja para todas y para todos”, afirmó.

En materia de salud, más de 50 vecinos fueron atendidos durante la jornada odontológica, en coordinación con la autoridad única de Salud en la entidad, doctora Yosmary Lombano, y la prefectura municipal, fortaleciendo la atención preventiva y el acceso a servicios médicos básicos en la comunidad.

De igual forma, se ofrecieron trámites administrativos como fe de vida, constancias de residencia y atención por extravío de documentos, servicios que atendió a más de 100 vecinos, agilizando procesos y acercando la gestión pública a la ciudadanía.

“Esta jornada es una muestra del éxito del Plan Vecinos y Vecinas y del compromiso del Gobierno Bolivariano de Aragua de mantenerse en el territorio, escuchando y resolviendo junto al pueblo”, puntualizó Bernal.

Con este tipo de acciones, el Plan Vecinos y Vecinas continúa recorriendo los territorios del estado Aragua, convirtiendo cada jornada en un espacio de encuentro entre la gestión pública y las necesidades reales de las comunidades.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CIUDAD MCY