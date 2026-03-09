Karate, tenis de mesa y ciclismo sumaron medallas internacionales

CIUDAD MCY.-La delegación deportiva venezolana tuvo este fin de semana una destacada participación en varios eventos internacionales, para sumar preseas en las disciplinas karate-do, tenis de mesa y ciclismo de montaña que consolidan el nivel competitivo en el continente, reseña MinDeporte.

Por segundo año consecutivo la delegación nacional de karate-do quedó campeona absoluta del Centroamericano CCONDEKA de Nicaragua, en la que asistió con 127 atletas que cosecharon 78 medallas, integradas por 26 de oro, 22 de plata y 30 de bronce.

Estos atletas se midieron en las categorías sub-10, sub-12, sub-14, cadete, junior, sub-21 y senior, en las modalidades de kata y kumite.

La criolla Isabella López Mora lideró con más oros individuales en femenino al mostrar su dominio en el kata individual y por equipos junior, así como en el kata senior.

Por su parte, Leonardo Cariel sobresalió en masculino al sumar par de doradas en kumite junior y kata cadete por equipo y una plata en kata junior.

FERRER DUPLICÓ

En la final del WTT Youth Contender Buenos Aires 2026, que forma parte del circuito mundial juvenil de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, la dupla mixta sub-19 integrada por Jonathan Vega y Dakota Ferrer conquistó la de plata al ceder 3-2 ante la dupla del español Luca Khidasheli y la colombiana Ana Gómez.

Ferrer también llegó a la final de la categoría individual sub-19 y se quedó con la presea plateada en el duelo que se llevó 3-2 la estadounidense Satya Aspathi.

Seguidamente en la categoría sub-17, Natacha Mata se colgó medalla de bronce al caer 3-0 ante la estadounidense Satya Aspathi en semifinales de la modalidad individual femenino.

Del mismo modo, Carlos Ríos obtuvo el tercer lugar en la modalidad masculina, tras perder 3-0 ante el amazónico Lucas Romanski.

INÉDITO PODIO

En el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña de Brasil, en la modalidad de Downhill (DH), realizado del 5 al 8 de marzo de 2026, Bárbara Rosario consiguió medalla de plata tras una sólida actuación ante competidoras de toda América.

La pedalista venezolana tuvo que luchar contra la adversidad del clima y la pista resbaladiza en el circuito de Sapiranga, donde marcaba los mejores tiempos de la competencia, pero una caída en una parte del terreno le impidió quedarse con el triunfo en tierras amazónicas.

“Fue una carrera increíblemente dura. Venía con un ritmo sólido para el oro, pero el barro hizo que la pista amaneciera muy técnica. Lo importante es que logramos dejar el nombre en alto y sumar este subcampeonato para nuestra historia deportiva”, declaró la venezolana sobre su actuación.

Este resultado destaca la presencia competitiva venezolana en esta categoría que tradicionalmente es dominada por países como Chile, Brasil y Colombia.

FUENTE: MIN DEPORTE

FOTO: CORTESÍA