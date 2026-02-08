La Colonia Tovar se prepara para recibir a miles de turistas en sus Carnavales Turísticos 2026

Durante una rueda de prensa autoridades regionales y municipales presentaron oficialmente el cronograma de los Carnavales Turísticos, marcados por el color, la tradición y una proyección de afluencia masiva, estos carnavales buscan consolidar la identidad aragüeña y el potencial turístico de la zona.

CIUDAD MCY.- En el corazón de la Alemania del Caribe, autoridades regionales y municipales presentaron oficialmente el cronograma de los Carnavales Turísticos Colonia Tovar 2026. Bajo un ambiente de tradición y colorido, se anunciaron las festividades que buscan consolidar la identidad aragüeña y atraer a miles de visitantes nacionales e internacionales.

La rueda de prensa estuvo encabezada por la secretaria de Turismo del estado Aragua, Vicmar Olmos, y la directora general de la alcaldía, Eylin Méndez, quienes estuvieron acompañadas por representantes de los pilares culturales de la zona: el Club los Gorilas, las Brujas, los Jokilis y, por primera vez, el Club «Schell Mi» de El Jarillo.

La actividad tuvo como objetivo principal promocionar la identidad aragüeña y presentar las diferentes atractivos turísticos que tiene que ofrecer esta colectividad en estas fiestas carnestolendas.

MASIVA AFLUENCIA DE TEMPORADISTAS

Las autoridades expresaron que esta temporada ya se encuentra el 90% de la ocupación hotelera lo que se espera que supere el récord de turistas de años anteriores.

«Tenemos dentro de unas cifras importantes para dar a conocer, es importante para el sector turismo, un más del 90% de la ocupación hotelera, lo que bueno todo indica de que estos carnavales turísticos en la Colonia Tobar vienen con todo, donde aproximadamente estaremos recibiendo entre 10 mil y 13 mil visitantes que están previstos visitar diariamente este municipio para disfrutar de todos estos atractivos culturales» expresó la secretaria de turismo.

En ese contexto Olmos menciono las diferentes acciones que se llevaron a cabo para resguardar la seguridad de los temporadistas.

«Hemos tenido una serie de reuniones con prestadores de servicio turístico, tanto internos como externos, para tomar las previsiones de lo que será el desarrollo de las actividades de carnavales 2026» afirmó.

VARIADA AGENDA CULTURAL

La alegría, el color, los disfraces y la música en la pequeña Alemania ubicada en el estado Aragua, como todos los años no va a faltar es por ello que la agenda cultural va a estar variada.

-50 Aniversario de los Jokilis: Los icónicos personajes de la Colonia Tovar celebran medio siglo de vida, prometiendo tomar las calles con una energía renovada.

-Intercambio de «Gorilas»: Además de los tradicionales Gorilas locales, el desfile contará con la participación especial de los Gorilas de San Mateo, reforzando el la «Aragüeñidad».

-Debut del Club «Schell Mi»: Desde El Jarillo llega esta nueva comparsa para integrarse a la oferta cultural y conquistar al público.

-Talento Local: Más de 100 estudiantes de planteles educativos y diversas bandas show darán vida a los desfiles principales.

SEGURIDAD Y CONTROL

En aras de garantizar unas fiestas carnestolendas felices y seguras las autoridades expresaron que se han ejecutado diferentes acciones para la prevención.

La directiva de la cantera de turismo del estado comentó.

«Contaremos con más de 12 puntos de control para garantizar la seguridad de quienes nos visitan y una organización previa que viene desde el gobierno municipal con los prestadores del servicio para garantizar una mayor orgánica para el disfrute y desarrollo de estas actividades culturales» señaló Olmos.

Todas estas acciones son realizadas en perfecta fusión popular-militar-policial, con los órganos de seguridad del estado que seran los encargados de velar por la tranquilidad de los turistas.

Ademas por orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez, habrá un estacionamiento para evitar el congestionamiento por las excursiones Full day.

Finalmente las autoridades regionales hicieron la invitación de todos los turistas internacionales, nacionales y locales a disfrutar de estas fiestas en la pequeña Alemania un lugar único e inigualable.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA