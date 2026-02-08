Más de 500 habitantes recibieron soluciones integrales en Lamas

Más de 500 habitantes fueron atendidos en un despliegue que unió salud, protección ciudadana y soberanía alimentaria, consolidando la gestión directa del alcalde Tony García en el territorio.

CIUDAD MCY.- El sector El Mahomo dejó de ser un punto en el mapa para convertirse en el epicentro de la acción gubernamental. Bajo el calor del mediodía y el entusiasmo de una comunidad movilizada, se llevó a cabo una jornada de atención integral que impactó positivamente a más de 500 residentes, demostrando que la política, cuando es efectiva, se traduce en bienestar tangible.

El alcalde del municipio Lamas, Tony García, lideró personalmente el operativo que cubrió el «punto y círculo» de la zona.

La jornada no fue un evento aislado, sino un despliegue multidisciplinario que abarcó desde la entrega de fármacos hasta la regularización de documentos civiles.

“Estamos aquí para brindar soluciones y atención directa. Esta jornada es el resultado de la articulación perfecta de nuestro Gobierno Revolucionario para llegar al corazón de las catacumbas del pueblo”, afirmó García durante el recorrido.

Desde tempranas horas, en un rincón, los niños esperaban su turno en pediatría con la valentía de quien sabe que recibirá un caramelo después de la vacuna.

Mientras tanto, en los stands de Misión Nevado, los «consentidos de la casa», perros y gatos de la comunidad, recibían desparasitación, atención veterinaria, corte de uñas, vacunación, entre otros servicios que permiten que la protección social también alcanza a quienes no tienen voz.

La red PDVAL puso el color con las bolsas de alimentos a precios justos, aliviando el bolsillo de las amas de casa que, entre risas, comentaban la calidad de los productos.

En el área del Instituto María León, el ambiente era distinto: de escucha y empoderamiento para las mujeres del sector, quienes encontraron un espacio de asesoría y resguardo.

Más allá de las cifras, este evento subraya el fortalecimiento de la gestión local, al trasladar el Registro Civil y la Prefectura a la calle, rompiendo la barrera burocrática, permitiendo que el ciudadano resuelva en su comunidad lo que antes le tomaba días de trámites.

Los servicios prestados en esta jornada fueron de medicina general, pediatría, odontología y vacunación, entrega gratuita de medicamentos básicos y especializados, asistencia legal (Registro Civil/Prefectura) y atención a la mujer, venta de productos de la cesta básica a través de PDVAL, consulta y atención veterinaria a través de la Misión Nevado.

La jornada cerró con el compromiso de extender estas acciones a otros sectores vulnerables del municipio Lamas.

El Mahomo hoy duerme con el alivio de la salud atendida y la despensa llena, mientras la alcaldía ya planifica el próximo abordaje territorial.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA