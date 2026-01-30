Presidenta Encargada Delcy Rodríguez recibió a la Gran Marcha de la Clase Obrera en respaldo a la Ley de Hidrocarburos

CIUDAD MCY.- Este jueves, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe en las adyacencias de la Casa del Pueblo, a los venezolanos que se sumaron a la Gran Marcha de la Clase Obrera, en respaldo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y el respeto a la Soberanía de la Nación.

Esta movilización fue convocada por la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien hizo un llamado al pueblo venezolano a participar en la Gran Marcha, que partió desde Bellas Artes con destino al Palacio de Miraflores.

Es importante recordar que el pasado lunes 26 de enero, durante un encuentro sobre la consulta pública de una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Presidenta Encargada destacó que la adaptación de este instrumento legal responde a la necesidad de blindar el control de los recursos estratégicos de la Nación, para asegurar la independencia financiera de Venezuela.

Durante esta reunión la Mandataria venezolana informó que en diciembre del 2025 la producción de petróleo venezolano alcanzó los 110 mil barriles.

En cuanto a los Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos (CPP), que son un modelo de gestión para la explotación, la producción petrolera y de gas que está estipulado en la Ley Antibloqueo de Venezuela, dijo que hasta el día de hoy ya se tienen 29 CPP suscritos.

Asimismo,manifestó que este mecanismo permitió en el año 2025, el alcance de una producción de 1.2 millones de barriles diarios y atraer inversiones cercanas a los 900 millones de dólares.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA