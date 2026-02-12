La Victoria honró su historia con fe, juventud y memoria

La ciudad recordó la gesta histórica con actividades religiosas, culturales y educativas que resaltaron el protagonismo juvenil en la independencia venezolana

CIUDAD MCY.- La fe y la memoria histórica marcaron el inicio de la conmemoración por los 212 años de la Batalla de La Victoria, con una misa de acción de gracias celebrada en la Iglesia Matriz “Nuestra Señora de Guadalupe”, donde autoridades y pueblo victoriano rindieron tributo a la gesta heroica de la juventud venezolana.

La eucaristía fue oficiada por el padre Francisco Insúa, quien durante su mensaje resaltó la importancia de la paz, la unión y el fortalecimiento de los valores ciudadanos como bases fundamentales para la construcción de una sociedad más solidaria, recordando el sacrificio y la valentía de los jóvenes que protagonizaron esta batalla decisiva para la independencia del país.

El acto religioso contó con la presencia del alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez; la primera combatiente de la jurisdicción; concejales; autoridades civiles y militares, además de habitantes de la ciudad, quienes participaron en esta jornada solemne que forma parte de la programación especial organizada para honrar esta fecha histórica y el Día de la Juventud.

En este contexto, la máxima autoridad municipal destacó el desarrollo de una agenda conmemorativa orientada a preservar el legado histórico y fortalecer el sentido de identidad nacional en las nuevas generaciones.

“Estamos hoy en el marco de la celebración del aniversario 212 de la Batalla de La Victoria, Día de la Juventud, con toda una agenda bien importante. Iniciamos esta mañana a las 6 de la mañana con la izada de la bandera, luego hicimos el tedeum en la Iglesia Matriz de La Victoria, que es la petición que hizo nuestro general José Félix Ribas ante el Congreso de la República para celebrar cada año este día tan importante”, expresó.

El alcalde también resaltó el valor formativo de las actividades pedagógicas y culturales contempladas en la programación.

“Estamos acudiendo hoy a esta escenificación pedagógica de la Batalla de La Victoria con los niños y las niñas de nuestra ciudad, quienes se forman año a año para expresarnos con sus palabras, movimientos y voces esta extraordinaria puesta en escena. Además, hoy por primera vez lo estamos realizando en la recién recuperada Plaza de Todos y de Todas, lo que representa un espacio para el encuentro, la cultura y la participación ciudadana”, afirmó.

Asimismo, subrayó que este tipo de representaciones permite transmitir la historia desde una perspectiva vivencial y participativa.

“Esto genera parte del proceso de aprendizaje de nuestra historia viva, no desde un libro, sino desde la experiencia protagonizada por ellos”, señaló, al tiempo que informó que la jornada conmemorativa continuaría en horas de la tarde con una sesión solemne conjunta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) y el Concejo Municipal, con la presencia de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y como orador de orden el vicecanciller de la República, Rander Peña.

*Escenificación pedagógica*

Como parte central de las actividades, se desarrolló la escenificación pedagógica de la Batalla de La Victoria, donde más de 350 estudiantes de educación primaria recrearon los acontecimientos históricos de esta gesta libertaria, demostrando disciplina, talento artístico y compromiso con el aprendizaje de la historia nacional.

La actividad estuvo a cargo de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana «Rubén Darío», institución que por segundo año consecutivo impulsa este proyecto educativo a nivel municipal, integrando a estudiantes de diferentes etapas de formación académica.

La directora encargada del plantel explicó que esta iniciativa busca reforzar el conocimiento histórico mediante estrategias pedagógicas dinámicas que permiten a los estudiantes comprender y valorar los hechos que marcaron la independencia venezolana.

“Es el segundo año consecutivo escenificando la Batalla de La Victoria a nivel de primaria. Generalmente esta representación está a cargo de media general; sin embargo, en nuestra institución hemos asumido el compromiso de desarrollarla con nuestros estudiantes, quienes participan activamente en cada fase del proceso”, detalló.

Indicó que cada año participan entre 300 y 400 estudiantes, quienes inician su preparación desde el mes de octubre con ensayos de personajes principales y conformación de batallones, bajo la coordinación de la profesora Yasmín Yepes y con el apoyo del personal docente, administrativo y obrero de la institución.

La autoridad educativa manifestó su satisfacción por el impacto formativo de la actividad en la comunidad estudiantil.

“Es un orgullo, una satisfacción y un mensaje para todas las instituciones educativas: sí es posible enseñar historia desde el escenario, revivir este momento histórico para que cada estudiante obtenga un aprendizaje significativo y fortalezca el amor por la patria”, expresó.

La conmemoración del 212 aniversario de la Batalla de La Victoria reafirma el compromiso de las autoridades, instituciones educativas y comunidad organizada con la preservación de la memoria histórica, promoviendo valores patrióticos en las nuevas generaciones y consolidando espacios de formación cultural que fortalecen la identidad nacional.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CIUDAD MCY