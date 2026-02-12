Ciudad MCY

Realizada jornada especial para gestantes en Mariño

PorBeatriz Guilarte

Feb 12, 2026

Las embarazadas fueron favorecidas con canastillas,  juguetes, micronutrientes y charlas educativas sobre cuidados prenatales, nutrición, preparación para el parto y  lactancia materna

CIUDAD MCY.- En las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer «Manuelita Sáenz» , ubicado en Santiago Mariño se realizó una jornada de atención especial donde las féminas gestantes recibieron atención, charlas educativas y obsequios que serán esenciales para el bienestar del recién nacido.

La actividad que busca garantizar la protección integral de las madres y los bebes, es respaldada por el presidente constitucional Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, la autoridad única de Asuntos para la Mujer, Gipsy Colmenares y el alcalde Carlos Guzmán.

Durante el encuentro, el equipo del Instituto de la Mujer de Mariño y Parto Humanizado entregó a las aragüeñas que están en la dulce espera canastillas con todo lo necesario para el niño o niña.

Estas cestas especiales incluían ropa para recién nacido, pañales, biberones, baberos, mantas, gorros, kit de ducha, entre otros artículos.

Asimismo, se hizo entrega de juguetes, micronutrientes y se desarrollaron charlas educativas sobre cuidados prenatales, nutrición, preparación para el parto y  lactancia materna.

Gracias a esta significativa actividad el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso en brindarles los recursos necesarios a las mujeres gestantes para tener un parto feliz y seguro.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS  CORTESÍA

Por Beatriz Guilarte

