Revelan detalles del contrato de Ranger Suárez con los Medias Rojas de Boston

PorBeatriz Guilarte

Ene 24, 2026

CIUDAD MCY.- Los Medias Rojas de Boston realizaron un movimiento contundente en el mercado al asegurar a uno de los lanzadores más consistentes de los últimos años. Ranger Suárez quien alcanzó un acuerdo de cinco temporadas y 130 millones de dólares, al consolidar su estatus como brazo principal de una rotación que busca estabilidad y proyección a largo plazo.

El contrato, que cubre desde 2026 hasta 2030, incluye además una opción mutua para 2031, lo que refleja la confianza mutua entre el club y el lanzador venezolano. Con este pacto, Boston apuesta por experiencia, regularidad y liderazgo en un momento clave de su reconstrucción competitiva.

La estructura salarial del acuerdo muestra una clara progresión. Ranger Suárez recibirá siete millones de dólares en 2026, cifra que sube a 15 millones en 2027 y alcanza su punto más alto entre 2028 y 2030, con salarios de 30, 30 y 35 millones de dólares respectivamente. Además, el contrato incluye un bono por firma de tres millones, al reforzar el compromiso financiero desde el primer momento.

La opción mutua para 2031 está valuada en 35 millones de dólares, con una cláusula de compra de 10 millones en caso de no ejercerse. Este detalle brinda flexibilidad tanto al jugador como a la organización, sin comprometer el equilibrio financiero del equipo.

Para los Medias Rojas, asegurar a Ranger Suárez significa apostar por un lanzador probado, capaz de asumir responsabilidades en juegos importantes y de marcar el ritmo de la rotación. Para el zurdo, el acuerdo representa estabilidad y reconocimiento a su trayectoria.

FUENTE : VTV  

FOTO : CORTESÍA

