Realizada Asamblea constituyente en FLA

En esta reunión el pueblo de Linares se comprometió a seguir las orientaciones del Gobierno Bolivariano para lograr la temprana liberación de los líderes venezolanos que fueron secuestrados por Estados Unidos

CIUDAD MCY.- En el municipio Francisco Linares Alcántara el alcalde de la jurisdicción, Víctor Bravo encabezó una extraordinaria asamblea del Poder Constituyente Originario , por la liberación del presidente constitucional, Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores.

La jornada se llevó a cabo en la Sala de Auto Gobierno Comunal de Paraparal donde los ciudadanos mostraron ímpetu y unidad en la defensa de la identidad.

En el encuentro, el mandatario municipal señaló que el Poder Popular debe permanecer unido y organizado para organizar las estrategias que ha orientado la presidenta (E) encargada Delcy Rodríguez

«Es importante que todos nosotros nos escuchemos porque debemos tener conciencia sobre la situación real por la cual está pasando nuestro país y en segundo lugar debemos organizarnos como tropa y moralizarnos como habitantes de este país porque el presidente constitucional Nicolás Maduro siempre nos ha inculcado valores importantes para defender esta patria tan bonita».

Asimismo, el Alcalde agregó «Desde ese 3 de enero el pueblo venezolano esta desplegado en las calles porque aquí en Linares acudimos al llamado de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y de la gobernadora Joana Sánchez para exigir la libertad del presidente constitucional, Nicolás Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores porque más temprano que tarde estarán en nuestra patria, trabajando y transformando nuestro pueblo junto al Poder Popular organizado».

Esta asamblea constituyente realizada en FLA forma parte de la agenda de movilización permanente que mantiene el pueblo aragüeño como una muestra del compromiso para la defensa del proyecto bolivariano y la estabilidad política del país.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA