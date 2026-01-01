Ciudad MCY- El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este 1º de enero la llegada al puerto egipcio de El Arish de un buque cargado con más de 7 mil 300 toneladas de ayuda humanitaria destinada a la población de la Franja de Gaza.

La embarcación, que zarpó el pasado 19 de diciembre desde el puerto de Khalifa en Abu Dabi, transporta alimentos esenciales, refugios temporales, ropa de invierno y suplementos nutricionales para mujeres y niños, en un esfuerzo por aliviar las urgentes necesidades de los gazatíes tras más de dos años de ofensiva israelí.

La carga fue preparada de manera conjunta por diversas organizaciones humanitarias y benéicas emiratíes, que han intensificado sus esfuerzos para atender la emergencia en el enclave palestino, aseguran medios internacionales.

Asimismo, el envío forma parte de la primera fase del acuerdo de paz impulsado en el mes de octubre, que estableció un alto al fuego entre el régimen sionista y el movimiento palestino Hamás.

La llegada del buque representa un alivio parcial para la población de Gaza, que padece las consecuencias del bloqueo de Israel y la devastación de su territorio. La yuda incluye alimentos básicos para enfrentar la escasez, refugios temporales para quienes han perdido sus hogares, y ropa de invierno para la época para resistir las bajas temperaturas.

Esta ayuda se suma a los esfuerzos internacionales para ayudar en la medida de lo posible a Gaza, porque las restricciones impuestas por Israel al ingreso de suministros y la destrucción masiva de las infraestructuras de ese país, dificultan la legada de ayuda y la distribución efectiva de lo poco que llega.

