“Un cuento de Navidad” llega para dar un mensaje de esperanza a los aragüeños

La agrupación teatral invita a los aragüeños a vivir una experiencia única, donde el arte se convierte en un puente hacia la unión familiar, los valores y la fe que renace cada diciembre

CUIDAD MCY.-Maracay se viste de luces, música y emoción para recibir una de las producciones teatrales más esperadas de la temporada decembrina: “Un cuento de Navidad”, una obra que recuerda que nunca es tarde para cambiar, para creer y para volver a amar. La pieza teatral se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de diciembre en un horario comprendido de 4 a 6 de la tarde en el auditorio de Restauración Mundial, ubicado en la avenida Sánchez Carrero, entre Miranda y Páez, en el centro de Maracay.

José Salazar, representante de la compañía Restauración Mundial, destacó que tienen más de doce años llevando obras teatrales a Maracay. “Este año presentamos “Un cuento de Navidad” en nuestro auditorio con el propósito de rescatar la fe, la esperanza y el verdadero sentir de la Navidad., comunicó”

Destacó que la producción reúne a más de cien personas entre actores, bailarines, escenógrafos, maquilladores y productores. Desde inicios de año se planificó la puesta en escena y desde septiembre comenzaron a trabajar en vestuario, maquillaje y escenografía, inspirándose en la historia original para crear una adaptación que conmueva y motive al público.

Por otro lado, la actriz Sydnegl Araujo, quien interpreta a la hermana del protagonista, y además lidera el departamento de maquillaje, expresó que esta bonita producción transmite un mensaje de esperanza. “Aunque alrededor puedan existir mil circunstancias, si la familia está unida, todo estará bien”.

Detalló que Restauración Mundial ha presentado en años anteriores grandes producciones como El Grinch, El Cascanueces, La Bella y la Bestia, Alicia en el País de las Maravillas y El Expreso Polar, siempre con la Navidad y la esperanza como eje central.

UNA HISTORIA PARA SANAR EL CORAZÓN

En el corazón de la ciudad, entre la alegría de las festividades, el público será testigo de la transformación de Ebenezer Scrooge, un hombre endurecido por los años y las pérdidas, que vivirá una noche sobrenatural guiada por un espíritu. A través de este viaje descubrirá el poder del perdón, la compasión y la fe.

Más que una historia clásica, Un Cuento de Navidad es un llamado al corazón de cada familia maracayera. Con una puesta en escena majestuosa que combina teatro, música y coreografías impactantes, esta producción promete tocar el alma de grandes y pequeños, recordando el verdadero mensaje de la Navidad: la esperanza que renace, la fe que transforma y el amor que restaura.

REINA BETANCOURT | FOTOS: CORTESÍA