Lula da Silva reafirma su indignación por secuestro del presidente Maduro

CIUDAD MCY.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó su rechazo al accionar bélico de Estados Unidos contra Venezuela, además de condenar nuevamente el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, por parte de la administración norteamericana.

“Todas las noches me quedo indignado con lo que pasó en Venezuela; es una falta de respeto a la integridad de un país”, aseveró Lula da Silva durante el acto final del Encuentro Nacional del

Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

El presidente brasileño expresó su indignación en torno a las agresiones de Washington contra el país vecino: «No consigo creerlo, Maduro sabía que había 15 mil soldados estadounidenses en el mar Caribe (…) Todos los días había amenazas».

De esta manera, el mandatario enfatizó que América del Sur es un territorio de paz, libre de armas nucleares. «No queremos guerra. Lo que tenemos para mostrarles es nuestro carácter y nuestra dignidad», agregó.

