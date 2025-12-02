Venezuela recibe a Perú con la ambición de asaltar la punta

CIUDAD MCY.- La Vinotinto Femenina recibe a su similar de Perú hoy en el Estadio Metropolitano de Cabudare. El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga de Naciones Conmebol, representa una oportunidad inmejorable para que las locales asalten la punta del torneo.

Las dirigidas por el estratega brasileño Ricardo Belli llegan con el objetivo claro de colocarse en la cima del certamen. Actualmente, Venezuela se ubica en el segundo puesto de la tabla con 5 puntos, a solo dos unidades de la puntera, Colombia.

Dado que las neogranadinas tienen jornada de descanso, un triunfo de las nacionales las catapultará automáticamente a lo más alto de la clasificación. Las dos primeras del torneo clasificarían al Mundial del 2027 en Brasil, mientras las que lleguen 3 y 4 irían al repechaje.

Venezuela viene de igualar 0-0 en su visita a Ecuador. Fue un partido donde la Vinotinto mantuvo el control del balón durante los 90 minutos, pero careció de efectividad en el remate final, lo que les impidió sumar los tres puntos.

Para este duelo ante las incas, se espera que Belli mantenga una base similar, aunque deberá resolver un rompecabezas en el mediocampo: la gran ausencia de Gabriela García. La mediocampista se pierde este compromiso por acumulación de tarjetas, obligando al cuerpo técnico a reorganizar la zona medular.

Por su parte, la selección de Perú aterriza en suelo larense tras dar la gran sorpresa de la jornada anterior. Las peruanas vencieron contundentemente 3-1 a Chile el pasado viernes.

Ese triunfo no solo les permitió llegar a tres unidades y escalar al sexto puesto, sino que las coloca a tan solo dos puntos de distancia de Venezuela, lo que promete un duelo de alta intensidad.

VENEZUELA DOMINA LA SERIE

El registro histórico favorece a las locales. Estas selecciones se han enfrentado en dos ocasiones oficiales, ambas en el marco de la Copa América.

En Ecuador 2014 el duelo terminó con un empate sin goles, mientras que en Colombia 2022 la victoria fue para la Vinotinto 2-0, con goles de las referentes Deyna Castellanos y Oriana Altuve.

LIGA DE NACIONES CONMEBOL CLASIFICACIÓN

Colombia 7

Venezuela 5

Chile 4

Ecuador 4

Argentina 4

Perú 3

Paraguay 3

Uruguay 1

Bolivia 1

PRÓXIMA JORNADA MARTES 02 DE DICIEMBRE (HORA DE VENEZUELA)

Uruguay-Ecuador 5:00 pm

Venezuela-Perú 7:00 pm

Argentina-Bolivia 7:00 pm

Chile-Paraguay 7:00 pm.

EL FOCO | FOTO CORTESÍA