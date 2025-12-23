LVBP propone esta alternativa a la serie del caribe

CIUDAD MCY.- Tras la decisión de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) de retirar la sede de la Serie del Caribe 2026 a Venezuela y trasladarla a México alegando motivos logísticos y organizativos, la Liga Venezolana de Beisbol profesional (LVBP) propone la Serie de las Américas, a disputarse en Caracas en las mismas fechas que el torneo caribeño.

La propuesta de la LVBP, reseña Meridiano, busca llenar el vacío dejado en los estadios Monumental Simón Bolívar y Universitario de Caracas, con un formato que incluye a clubes que han quedado fuera del circuito tradicional del Caribe en los últimos años como Colombia, Curazao, Nicaragua y Argentina, además de las selecciones nacionales de Panamá y Cuba.

El hecho de que el torneo se planifique para las mismas fechas que la Serie del Caribe en México no es coincidencia. La LVBP busca demostrar que Venezuela posee la infraestructura y la capacidad organizativa para albergar eventos internacionales de alto impacto, independientemente de las decisiones de la CBPC.

Con información de Meridiano | FOTO CORTESÍA