Venezuela mantiene segundo lugar en el sóftbol mundial

Cuidad MCY- La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) publicó su más reciente ranking de sóftbol masculino, con actualización al 31 de diciembre, donde Venezuela mantiene el segundo lugar.

En total, la delegación criolla ostenta dos mil 621 puntos, al ser superados únicamente por Japón, que suma dos mil 289. Mientras tanto, Argentina cierra el podio con dos mil 325 unidades. Por su parte, Canadá aparece en el cuarto lugar (2.165pts) y Estados Unidos ocupa el quinto con mil 964 puntos.

Vale destacar que la sobresaliente ubicación de Venezuela se debe en gran parte al inédito título conseguido sobre Nueva Zelanda en el pasado Mundial de la disciplina celebrado en Canadá.

Además, la delegación nacional también tuvo participación en los Juegos Mundiales, llevándose la medalla de bronce del certamen junto a Canadá tras la suspensión por lluvia de la jornada final. En definitiva, el Team Sóftbol sumó mil 318 puntos en 2025, y terminó el año en la posición más alta en su historia.

En el ranking de la rama femenina, Venezuela se ubicó 16.ª. Descendió un puesto en relación a la actualización de agosto. Este año, las chicas solo sumaron 345 puntos, para totalizar 777.

Fuente Líder | Foto Cortesía