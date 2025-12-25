LVBP: Tigres se aferran a varios escenarios para clasificar al Round Robin

Los bengalíes están empatados en el sexto lugar de la tabla y con opciones de avanzar directo a postemporada

Ciudad MCY.- Los Tigres de Aragua no pierden la fe y esperan ser uno de los cinco equipos que continúen jugando en el mes de enero. Si bien sus escenarios son un tanto complicados, lo cierto del caso es que su único objetivo en las dos fechas que le restan de ronda regular es ganar sí o sí y ligar otros resultados.

Tigres buscarán la heroica

Las dos últimas jornadas del conjunto bengalí serán el próximo viernes 26 y sábado 27 de diciembre, ambas frente a unos ya clasificados Bravos de Margarita. Y es que dependiendo de los resultados, el equipo podría clasificar directo, disputar el Comodín o quedar eliminado.

Escenario para clasificar directo al Round Robin

Con récord de 26 victorias y 28 derrotas, el único escenario para que Tigres de Aragua avance a la postemporada de manera directa es con par de triunfos para quedar en 28-28.

En caso de que eso suceda, los aragüeños también necesitarían que Navegantes del Magallanes pierda sus dos enfrentamientos, para que cierren con marca de 27-29; que Tiburones de La Guaira ceda en uno, dejando récord de 27-29; y que de los tres duelos entre Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia salga un ganador por barrida, ya que el perdedor quedaría en 27-29.

Escenario para disputar el Comodín

El panorama para jugar el Comodín sería un poco más sencillo, aunque existen varios matices. Para los Tigres de Aragua será vital ganar al menos uno de sus dos compromisos, y que Tiburones de La Guaira no triunfe en ninguna de sus dos presentaciones.

Incluso, también podrían ganar sus dos choques, y sumado a otros resultados podría surgir un triple empate con Magallanes y Tiburones por dos puestos del Comodín.

Escenario para quedar eliminado

Finalmente, la eliminación también aparece como una opción, aunque tratarán de evitarla a toda costa. Para ello, los bengalíes tendrían que perder sus dos choques y que Tiburones gane al menos uno, algo que los enviaría directo al séptimo lugar.

Asimismo, otro escenario que no querrían vivir es un triple empate con Leones y Tiburones con una hipotética marca de 26-30. En caso de que eso suceda, jugarían un juego extra con la posibilidad de avanzar al Comodín o quedar eliminado.

Meridiano | FOTO CORTESÍA