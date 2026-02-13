Maduro envía mensaje a Venezuela: «Están tomando los pasos correctos»

CIUDAD MCY.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un mensaje a su país y a la dirigencia política que quedó a cargo debido a su retención por Estados Unidos.

«Ustedes están haciendo exactamente lo que tienen que hacer y están tomando los pasos correcto», expresó Maduro a su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, durante una conversación telefónica que sostuvieron recientemente y que ha sido reseñada por la prensa local y divulgada en redes sociales.

«Él me dijo amnistía no solo para ellos, para nosotros también», comentó Maduro sobre el proceso que se adelanta en Venezuela para presos por violencia política.

El mensaje de Maduro fue compartido por el diputado durante un acto público en Caracas, donde su hijo compartió parte de la conversación con el mandatario venezolano, quien se encuentra recluido en un centro penitenciario en Nueva York, junto a su esposa, la también diputada Cilia Flores, desde que fueron extraídos de Venezuela durante el ataque armado de EEUU que dejó más de 100 fallecidos.

Maduro Guerra relató que recibió la llamada mientras se encontraba en el Hemiciclo del Palacio Federal Legislativo y al escuchar la voz de su padre confesó que se sintió sorprendido y que se le «fueron las piernas».

El mandatario venezolano también preguntó a su hijo cómo se encontraba el país en medio de la agresión estadounidense. «Preguntó: ¿Cómo estaba todo, cómo está la patria, cómo está el equipo?», detalló el parlamentario, quien notificó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estaba a cargo.

Ante esto, Maduro comentó que su tranquilidad y la de Venezuela está en «la unidad del pueblo y la unidad con el alto mando», además de su equipo de gobierno y «el equipo de la patria». «Confío plenamente en el equipo y han hecho lo que tienen que hacer», expresó el jefe de Estado, citado por el diputado.

