Conoce cómo amanece el dólar BCV este viernes 13 de febrero

CIUDAD MCY.- Dólar oficial amanece en393,22 bolívares este viernes 13 de febrero, establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) y que regirá durante toda la jornada de hoy.

Este indicador es la referencia legal para todos los comercios y ciudadanos en Venezuela. Es vital llevar un registro preciso de las operaciones de compra y venta utilizando este monto para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente dictada por el ente emisor.

Igualmente, junto al dólar, el BCV también actualizó el costo de otras monedas extranjeras para el inicio de este viernes:

Euro (EUR): 467,33 bolívares.

Yuan Chino (CNY): 56,98 bolívares.

Lira Turca (TRY): 9,00 bolívares.

Rublo Ruso (RUB): 5,09 bolívares.

El precio de estas divisas resulta del promedio ponderado de las operaciones diarias de las instituciones bancarias públicas y privadas. Por ello, se recomienda a los usuarios realizar un registro constante de estos valores para una gestión eficiente de sus finanzas personales y empresariales.

FUENTE: VENEZUELA NEW

FOTO: CORTESIA