Magia del Sistema Nacional de Orquestas deslumbró a los maracayeros

CIUDAD MCY.-La magia del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles del Programa Simón Bolívar, núcleo Maracay, se hizo presente en la Pérgola de Casa de la Cultura, para brindar un memorable concierto en tributo al 51 aniversario de la icónica institución musical, donde interpretaron un variado repertorio de composiciones venezolanas, que deslumbraron al numeroso público que acudió al evento, actividad impulsada por el Sistema Nacional de Orquestas con apoyo del Gobierno Bolivariano de Aragua a través de Secretaría de Cultura.

Conjugando educación, arte, música y cultura, niños y jóvenes aragüeños provenientes de las EBE: Doctor Arnoldo Gabaldón, Isabel Teresa Rangel, José Antonio Páez, Leticia Mudarra de López, Gregoria Díaz, Felipe Guevara Rojas, Lucas Guillermo Castillo, Madre María de San José, José María Benítez y Simón Bolívar, así como las UEN Juan Vicente Torrealba, Alfredo Emilio Berroteran, Jacinto Fombona Pachano, Eutimio Rivas, Víctor Lino Gómez, Mary Díaz de España y el Liceo Agustín Codazzi, ofrecieron al público una inolvidable y majestuosa fiesta musical, con una imponente puesta en escena, siempre acompañados por jóvenes músicos del programa Alma Llanera.

En 1975, cuando se inició esta Revolución Musical extraordinaria, llamada Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, de manos de su ideólogo y principal impulsor, el Maestro José Antonio Abreu, comenzó a gestarse en paralelo una notoria labor social formativa, reflejada a través de notas y pentagramas, al conformarse núcleos de enseñanza orquestal en todo el país, concebidos como instrumentos de inclusión, paz, amor, transformación social y desarrollo humano.

“Aragua siempre ha estado en la vanguardia de los trabajos que el Sistema realiza en nuestras Unidades Educativas, alcanzando un nivel musical muy alto, que otorga a Venezuela un gran prestigio a nivel mundial, garantizando la excelencia en nuestra generación de relevo”, acotó Edison Arroyo, coordinador académico de la Gerencia Nacional del Programa Simón Bolívar.

Las notas musicales se erigen así, en maravillosa simbología pacífica, unidad fraternal de los Pueblos, donde cada instrumento se torna en celoso gendarme de sueños, fuente inspiradora de romanticismo poético, promoviendo hermosos imaginativos universales bajo el lema Tocar, Cantar y Luchar.

Cabe destacar que el núcleo fundador del Sistema fue el Núcleo Maracay, motivo de orgullo para todos los aragüeños.

“Estamos en presencia de uno de los más emblemáticos e importantes proyectos culturales, sociales y educativos del mundo.

PRENSA SSPPC

FOTO:CORTESIA