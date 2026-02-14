Inauguran muestra “Autobiografía de mi Nostalgia” en Museo Arturo Michelena

CIUDAD MCY.-El Museo Arturo Michelena abre sus puertas para la presentación de “Autobiografía de mi nostalgia”, una muestra expositiva de la artista Rudith González, y tendrá lugar el próximo sábado 21 de febrero de 2026 a las 11:00 a.m., donde el público podrá apreciar una serie de 10 obras que construyen un relato visual íntimo a través de diversas técnicas de las artes gráficas.

La información fue publicada en la cuenta de la red social Instagram del museo, en la que se reseña que la exhibición propone un viaje de introspección y decisiones donde la autora transforma la memoria en creación plástica.

Por medio de sus piezas, González explora la capacidad de sanar heridas marcadas por pérdidas dolorosas y utiliza el lenguaje artístico como una herramienta de reconstrucción personal y emocional ante los retos de la vida.

Esta propuesta se erige como un homenaje a la resiliencia y una invitación a reconocer la fuerza interior de cada individuo. La artista logra que el espectador conecte con su propia sensibilidad humana mediante un discurso visual que convierte el dolor en una expresión de belleza y reflexión profunda sobre la existencia.

Los asistentes encontrarán en esta muestra un espacio para la contemplación y el reconocimiento del arte como un puente necesario hacia la sanación y el autoconocimiento en la sociedad actual.

El Museo Arturo Michelena ratifica así su compromiso con la promoción del talento nacional y el arte contemporáneo.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESIA