WBA Future Venezuela impulsa talentos con velada de títulos regionales

CIUDAD MCY.-Este viernes 19 de septiembre, el gimnasio “Luis Navarro” de Los Teques se vestirá de gala albergar una jornada boxística en la que se estarán disputando un total de cinco campeonatos en su modalidad Fedebol, en el marco del Festival WBA Future Venezuela. El evento, respaldado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB/WBA), comenzará a las 3:00 PM y contará con peleas preliminares seguidas de cinco combates estelares por campeonatos regionales.

La iniciativa forma parte del proyecto WBA Future, orientado a promover nuevos talentos del boxeo venezolano. La organización está a cargo de la empresa Morón Box, dirigida por el promotor Rafael Morón, con apoyo directo del presidente de la WBA, Gilberto Jesús Mendoza Jr. Hasta la fecha, un total de 10 eventos similares han tenido lugar a lo largo de toda Venezuela.

Entre los combates titulares destaca el enfrentamiento entre Gleiber “Canelito” Maia y Carlos “La Víbora” Díaz por el cinturón gallo (118 libras). También se estarán enfrentando Brian Rodríguez y Raúl Morillo, campeón nacional ligero, por el título Fedebol de esa categoría. En la división pluma, José Aray enfrentará a José Farfán. La cuarta pelea por campeonato aún no tenía confirmados a sus participantes al cierre de esta nota.

El combate principal será por el título superwélter entre el mexicano Víctor “El Zurdo” Alfonzo de Lira Quezada y el venezolano Leonardo “Hollywood” Sánchez. Sánchez posee marca profesional de 18 peleas ganadas, 13 por la vía del nocaut y una única derrota por decisión dividida ante el ruso Khuseyn Baysanguarov. Su rival, oriundo de Aguascalientes, México, presenta marca de 8 victorias, 3 derrotas y 3 empates, con seis nocauts cosechados hasta la fecha.

Durante la presentación del evento, Rafael Morón expresó que el objetivo del proyecto es brindar oportunidades a jóvenes peleadores venezolanos y recuperar el protagonismo del país en el ámbito internacional del boxeo.

FUENTE AVN | FOTO REFERENCIAL