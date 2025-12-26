Marineros no descartan volver a firmar a Eugenio Suárez para el 2026

Ciudad MCY.-Después de haber jugado por Seattle entre el 2021 y el 2022, el regreso de Eugenio Suárez a los Marineros el verano pasado no fue precisamente un gran éxito. Aunque el club se quedó a una victoria del banderín de la Liga Americana, Suárez bateó apenas .189 con un OPS de .683 en 53 juegos de temporada regular, luego de que Seattle lo adquiriera en un canje el 31 de julio.

Aun así, el venezolano es uno de los favoritos de la afición de los Marineros; antes del canje la temporada pasada, empalmó 36 cuadrangulares en 106 juegos por los D-backs, y el gerente general de Seattle, Justin Hollander, dijo el domingo en MLB Network Radio que el club podría renovar con Suárez.

“Ciertamente, hay una posibilidad”, dijo Hollander. “Hemos mantenido contacto con los representantes de Geno. Adoramos a Geno. Geno aporta muchísimo, no solo en el terreno de juego —las cosas que la gente ve con los 49 jonrones, los grandes momentos— sino también fuera del terreno: su presencia constante, su gran carácter. Lo que aporta a un clubhouse todos los días es realmente difícil de replicar. Así que hemos mantenido contacto con los representantes de Geno durante todo el invierno”.

Por ahora, el tercera base de los Marineros para el 2026 parece ser Ben Williamson o Colt Emerson, el prospecto número 1 del club según MLB Pipeline. Sin embargo, Suárez también podría encajar en el roster como bateador designado.

Al toletero de 34 años también se le ha vinculado con los Medias Rojas, quienes pretenden seguir reforzando su ofensiva después de haber adquirido al receptor venezolano Willson Contreras desde los Cardenales el lunes.

Fuente: MLB | FOTO CORTESÍA