Mariño promueve conciencia en el Mes Mundial de Prevención del Suicidio

PorBeatriz Guilarte

Sep 20, 2025

**La actividad tuvo como propósito dialogar directamente con las personas y generar conciencia en torno a este problema de salud pública, que puede ser abordado con estrategias de prevención, acompañamiento y promoción del bienestar emocional.***

CIUDAD MCY.- Con motivo del Mes Mundial de la Prevención del Suicidio, el director de la Oficina de Prevención del Delito de Mariño y articulador del Frente Preventivo Municipal, Ovidio Peñuela, junto a su equipo de trabajo, realizó un recorrido por la Plaza Santiago Mariño, comuna “Valles del Picacho”, acompañado del concejal Johan Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Prevención del Concejo Municipal.

La actividad tuvo como propósito dialogar directamente con las personas y generar conciencia en torno a un tema que representa un problema de salud pública a escala mundial, pero que puede ser abordado con estrategias de prevención, acompañamiento y promoción del bienestar emocional.

Durante la jornada, Peñuela destacó: “Estamos en las inmediaciones de la plaza Santiago Mariño, cumpliendo con las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro; de la gobernadora Joana Sánchez y del alcalde Carlos Guzmán, haciendo un llamado de conciencia a la población, con motivo de la conmemoración del Mes Mundial de la Prevención del Suicidio. Es un tema crucial para bajar los niveles de ansiedad y vulnerabilidad de nuestra población mariñense”.

Por su parte, el edil Zambrano resaltó la articulación institucional que hizo posible esta jornada. “Realizamos esta actividad de concienciación a fin de dar palabras de esperanza y contribuir a la prevención del suicidio, desde la Plaza Santiago Mariño, contando con la presencia activa de los integrantes de la Comisión Permanente de Seguridad y Prevención del Concejo Municipal, la Dirección de Prevención del Delito de Mariño, funcionarios de la Policía Municipal y de la Guardia Patrimonial”, reiteró.

Para culminar, Ovidio Peñuela destacó que con estas acciones, Mariño reafirma su compromiso con la vida, promoviendo la prevención, la empatía y el acompañamiento como valores fundamentales para enfrentar este desafío. “El mensaje central de la campaña es claro: el suicidio se puede prevenir. La intervención a tiempo, el apoyo social y la solidaridad son herramientas poderosas para salvar vidas y devolver la esperanza”, afirmó.

PRENSA MARIÑO | FOTO CORTESÍA

