Municipio Girardot se fortalece en prevención de emergencias

Beatriz Guilarte

Sep 20, 2025

**Funcionarios de Protección Civil Girardot y participantes de agrupaciones voluntarias recibieron certificados por haber culminado el I Curso Básico de Atención Pre-hospitalaria**

CIUDAD MCY.-  El pasado 19 de septiembre en el Auditorio Simón Bolívar del Inces Maracay, los funcionarios de Protección Civil Girardot y participantes de agrupaciones voluntarias recibieron certificados por haber culminado el I Curso Básico de Atención Pre-hospitalaria.

La jornada formativa estuvo compuesta de diversos temas, desde aspectos legales hasta la física del trauma, abordando también la materia de primeros auxilios, reconocimiento de signos vitales, síntomas y síndromes, así como maniobras y procedimientos vitales durante una emergencia.

Esta preparación se realizó con la intención de fortalecer la capacidad de respuesta del equipo de rescatistas ante acontecimientos inesperados para así brindar mayor seguridad y protección a los ciudadanos.

El acto de entrega de certificados contó la presencia del director general de Protección Civil del Estado Aragua, Jesús Franco; el director de Protección Civil Girardot, Jesús Lugo; además de diversos coordinadores y representantes de las agrupaciones voluntarias.

JUAN ZAPATA | FOTO CORTESÍA

Beatriz Guilarte

20 de septiembre de 2025
