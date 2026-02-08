Más de 120 voluntarios retiraron 60Kg de desechos en el Henri Pittier

CIUDAD MCY.- En el marco de la celebración del 89° aniversario del Parque Nacional Henri Pittier, el pulmón vegetal más antiguo de Venezuela se vistió de compromiso ambiental.

Gracias a la alianza entre Green Sport, Hanumanteam, Boxeo Verde, y la Asociación de Boxeo del estado Aragua, se llevó a cabo con éxito la tercera edición de la jornada de recolección de desechos sólidos, logrando sanear el trayecto que va desde Las Cocuizas hasta Curucuruma.

EL DEPORTE SE UNE POR EL AMBIENTE

La jornada destacó por su carácter multidisciplinario, logrando convocar a 120 voluntarios. El corazón de la actividad fue la comunidad deportiva de la región; atletas de voleibol, boxeo, natación, taekwondo y fútbol, junto a grupos de senderistas, cambiaron sus rutinas de entrenamiento por bolsas de recolección, demostrando que el deporte y la ecología corren por la misma vía.

Como resultado de este esfuerzo colectivo, se retiraron más de 60 kg de desechos sólidos, mitigando el impacto ambiental en las rutas más transitadas por los visitantes y protegiendo la biodiversidad del parque.

ALIANZA PÚBLICA Y PRIVADA

El éxito de esta tercera edición fue posible gracias a la sinergia entre instituciones y empresas comprometidas con el entorno:

Sector Público: Apoyo fundamental de Inparques Aragua y el Cuerpo Civil de Guardaparques Aragua, quienes custodiaron y guiaron la actividad.

Sector Privado: Patrocinio y logística de Melossa, junto a los organizadores Green Sport, Boxeo Verde, Hanumanteam y Asoboxeo Aragua.

«Ver a atletas de distintas disciplinas unidos por nuestro parque es la mejor forma de honrar sus 89 años. No solo limpiamos, estamos creando conciencia ciudadana», comentó Jesús Carabaño representante de Green Sport.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de las organizaciones deportivas de Aragua con la preservación de sus espacios naturales, invitando a la colectividad a disfrutar del Henri Pittier de manera responsable.

CIUDAD MCY

FOTOS: CORTESÍA