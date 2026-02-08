Comuna José Rafael Núñez Tenorio postula proyectos a la Consulta Popular 2026

CIUDAD MCY.- En un ejercicio de democracia directa y protagónica, la Comuna José Rafael Núñez Tenorio del municipio Urdaneta, realizó con éxito su asamblea de postulación de proyectos, consolidando el empoderamiento comunal como eje central de la gestión pública en el estado Aragua.

La actividad contó con la asistencia y acompañamiento del alcalde de la jurisdicción, Julio Melo, se desarrolló en cumplimiento de la Quinta Transformación (5T); Política y Poder Popular, impulsada por el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros y la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, bajo la visión del Plan de la Patria y el Plan de la Aragueñidad que lidera la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez.

En este sentido, los habitantes de este territorio debatieron y priorizaron sus necesidades más sentidas, entre ellos, servicios públicos y salud, con el objetivo de que los recursos sean destinados a obras que transformen el entorno desde las bases, permitiendo que sea la misma comunidad quien gestione y ejecute las soluciones a sus problemáticas de servicios, salud o infraestructura.

La máxima autoridad de la localidad, Julio Melo, destacó la importancia de la organización vecinal para consolidar el modelo comunal. «Solo el pueblo salva al pueblo en Revolución. Estamos viendo la madurez de una comunidad que sabe hacia dónde va. ¡Comuna o Nada!», manifestó el mandatario local durante el encuentro.

RUMBO A LA CONSULTA POPULAR NACIONAL 2026

Asimismo, Melo indicó que, estas asambleas representan el primer paso para la gran cita electoral comunal, donde todos los venezolanos elegirán por voto directo los proyectos que recibirán financiamiento inmediato. «Son estas acciones, que hace que nuestro estado Aragua se posicione y esté a la vanguardia de la participación ciudadana, demostrando que el Poder Popular es el verdadero motor de la transformación política en nuestro país», enfatizó.

