Más de 30 mil personas celebraron el Grito de Carnaval 2026 en Guanta

Ciudad MCY-Al ritmo del calipso y en un ambiente de júbilo, una multitud superior a los 30 mil asistentes se concentró en el municipio Guanta para dar inicio oficial a las fiestas carnestolendas con el tradicional Grito de Carnaval 2026. Así lo reseña una publicación realizada en la cuenta de la red social Instagram de la Gobernación de Anzoátegui.

Desde las instalaciones del estadio Jesús Rizales, el gobernador Luis Marcano, en compañía del alcalde de la ciudad portuaria, Yinder Saldivia, lideró el conteo regresivo que marca la apertura de las festividades en el estado.

El mandatario regional destacó la masiva participación como una muestra de la voluntad de paz y alegría de la población. «Este es el grito de carnaval con mayor asistencia en la historia de Anzoátegui. Es otra demostración de la firme determinación de paz que tenemos todas y todos», expresó el gobernador Marcano ante la multitud.

Seguridad y espectáculo musical

Propios y visitantes disfrutaron de una cartelera musical de alto nivel que incluyó las presentaciones de The Same People, Rafael Miranda “El Capitán”, Junior Bamba y DJ Chris. El evento transcurrió bajo un despliegue de seguridad que garantizó la tranquilidad de los asistentes durante toda la jornada.

La festividad, que ya es tradición cada primero de enero, consolida a Guanta como el epicentro del inicio del carnaval en el oriente del país y con este evento, el estado Anzoátegui se prepara para recibir a turistas de toda Venezuela en las próximas fechas vacacionales.

