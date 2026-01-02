Serie “Nicolás, de Yare a Miraflores” se proyectará en diversos países

Cuidad MCY- El director de la producción audiovisual “Nicolás, de Yare a Miraflores”, Greizon Chacón, informó que durante los meses de enero y febrero la serie tendrá una gira internacional, con el propósito de presentar esta obra sobre el presidente de la República, Nicolás Maduro, en diversos países.

Mediante una entrevista en el programa Café en la Mañana, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), indicó que esta iniciativa forma parte de la lucha contra el imperialismo, lo que reafirma el carácter cultural y político de la obra.

“No vamos a ir a un festival famoso de la industria, vamos a ir a las calles de Sudáfrica, a las calles de Los Ángeles, a las calles de El Salvador; esa es la plataforma alternativa que se está creando para ver lo que los medios y la industria cinematográfica no permiten ver, es parte de la lucha contra el imperialismo”, apuntó.

Asimismo, Chacón subrayó que esta serie es una obra del pueblo venezolano, narrada por quienes participaron en las luchas y batallas históricas, lo que permitió otorgar voz y protagonismo a quienes han sido parte de la construcción de la patria.

Finalmente, enfatizó que la serie impulsa la verdad de Venezuela ante el mundo entero, constituyéndose en un testimonio vivo de la historia heroica del país, además de agregar que la obra está diseñada para romper los cercos mediáticos y mostrar la realidad de un pueblo que lucha y vence.

Fuente VTV | Foto Cortesía