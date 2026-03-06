Ciudad MCY

Más de 300 medios se unen al “Radiotom” para Consulta Popular del 8 de marzo

PorRafael Velásquez

Mar 6, 2026

CIUDAD MCY.- Una plataforma de más de 300 medios alternativos, públicos y privados se activará este domingo 8 de marzo como parte del “Radiotom” para informar sobre el desarrollo de la Primera Consulta Popular Nacional 2026.

El despliegue comunicacional operará bajo una red de transmisión nacional que permitirá el seguimiento minuto a minuto de la jornada electoral.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la información en tiempo real y garantizar la visibilidad del proceso en todo el país.

Se pudo conocer que la transmisión especial tendrá una duración de 12 horas continuas con un horario de 8:00 am a 8:00 pm.

FUENTE: MEDIOS NACIONALES

FOTO: CORTESÍA 

