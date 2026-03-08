Más de 600 mujeres atendidas durante jornada social integral en comunidad Manantial

CIUDAD MCY.- Tal y como estaba programado, como antesala a la celebración del Día Internacional de la Mujer y enmarcado en el mes dedicado a enaltecer su rol en la sociedad, se llevó a cabo una jornada de atención integral en la comunidad Manantial del Municipio José Félix Ribas. Esta actividad estuvo dirigida a los habitantes del populoso sector de la zona sur del ayuntamiento, brindando un reconocimiento especial a las valientes mujeres de la localidad.

La jornada destacó por la incorporación simultánea de servicios de belleza integral, ofreciendo a las asistentes atenciones de estética y cuidado personal como parte del agasajo en su mes. Asimismo, se contó con un despliegue de salud que incluyó medicina general, pediatría, odontología, entrega de medicamentos y visitas médicas casa a casa por parte de galenos y promotores.

El operativo fue coordinado por la Fundación Casa de la Mujer Josefa Palacio de Ribas, la Casa del Abuelo San Joaquín y Santa Ana, y el equipo de la Secretaría General de la 4ta Transformación Social del Municipio José Félix Ribas, encabezado por Gleyde Sánchez. Además, se garantizó el acceso a la alimentación con la venta de productos de la cesta básica a través de la unidad móvil de Mercal, junto a diversas actividades deportivas y recreativas.

Esta iniciativa sirvió para ratificar las políticas sociales dirigidas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en cumplimiento con las 7T, logrando impactar positivamente en la vida de al menos 600 mujeres.

Vale mencionar que estas acciones son fortalecidas en el estado Aragua por la gobernadora Joana Sánchez y en Ribas por el alcalde Juan Carlos Sánchez, priorizando la protección de los sectores de mayor necesidad.

Jeritser Ramírez, vecina de Manantial, extendió su agradecimiento a las autoridades por hacer posible este encuentro. Indicó que estas políticas fortalecen el vínculo pueblo-gobierno y expresó su gratitud por la variedad de servicios prestados, especialmente por aquellos dedicados al bienestar y la autoestima de la mujer.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS