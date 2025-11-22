Minhvi celebró 12 años de la Gmbnbt con rehabilitación de 3 escuelas en Camatagua

CIUDAD MCY.- El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat (Minhvi) en el estado Aragua conmemoró el 12. ° aniversario de la decisión del presidente Nicolás Maduro de elevar a Gran Misión el programa Barrio Nuevo Barrio Tricolor, dando continuidad al legado del Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías.

Este hito consolidó una de las políticas sociales más emblemáticas del Gobierno Bolivariano, orientada a la dignificación integral del pueblo venezolano.

Durante más de una década, la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor ha transformado miles de hogares, fortaleciendo el trabajo comunitario y llenando de color, esperanza y renovación los sectores populares del país.

Este aniversario fue conmemorado desde el municipio Camatagua, donde se registran avances significativos en la rehabilitación de la U.E.N. María de Nazareth, ubicada en el sector La Candelaria, institución educativa que ya alcanza un 80% de avance en sus trabajos, garantizando espacios dignos para el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes de la localidad.

El alcalde Duglas Seijas, junto al director del Minhvi Aragua Fernando Álvarez y la directora estadal de la Gran Misión BNBT Nairim Morelli, informó que la obra será entregada el primero de diciembre, como parte del compromiso permanente con la educación y la protección social.

También destacó que avanzan labores de recuperación en dos instituciones adicionales: la Escuela Bolivariana Pastor Rodríguez Manzo y una extensión de la U.E.N. María de Nazareth, ubicada en el sector La Frideña.

Seijas expresó la alegría que ha generado en la población la recuperación de espacios que tenían años sin ser atendidos: “Escuelas que prácticamente se están haciendo nuevas para el bienestar de nuestros niños y niñas”.

Asimismo, agregó que el casco central de Camatagua se embelleció por primera vez en la historia con la recuperación de 150 fachadas de viviendas, “realzando la identidad urbana de la jurisdicción, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestra gobernadora Joana Sánchez y el maravilloso equipo de Barrio Nuevo Barrio Tricolor”, destacó Seijas.

La Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor continúa demostrando que no solo se edifican y rehabilitan espacios: se construye dignidad, inclusión y futuro. Cada fachada pintada, cada institución recuperada, cada comunidad organizada constituye un testimonio del protagonismo del pueblo y del compromiso del Gobierno Bolivariano con la transformación integral del territorio aragüeño.

