MBI consolidó la democracia participativa durante la Primera Consulta Popular

La Primera Consulta Popular 2026 dio paso a un nuevo ciclo, donde el pueblo no solo votó, sino que se hizo responsable de su propia transformación

CIUDAD MCY.- Este domingo, las parroquias El Limón, Caña de Azúcar, José Félix Ribas y Candelaria sirvieron de escenario para la Primera Consulta Popular Nacional 2026. Desde las 6 de la mañana, el pueblo mariobricense tomó los 25 centros de votación habilitados, no para elegir a un nombre, sino para decidir el futuro de su entorno a través de 56 proyectos postulados, consolidando así el ejercicio de la democracia directa enmarcado en las 7 Transformaciones (7T).

En el marco de esta actividad, en la Escuela Básica Nacional «El Limón», un gran número de personas se sumaron a este ejercicio democrático.

Carmen Uzcátegui, vecina de la zona, expresó: «ya no esperamos que nos digan qué falta, ahora nosotros decimos qué se hace», al tiempo que sostenía el tarjetón donde reposaban las opciones de su circuito comunal.

En Mario Briceño Iragorry son 8 circuitos comunales, distribuidos en 6 comunas y 2 circuitos adicionales. La participación es el rostro de los consejos comunales que, tras semanas de asambleas, lograron postular 56 proyectos que van desde la optimización del servicio de agua hasta el fortalecimiento de la infraestructura local.

