Sanmateanos votan masivamente por sus proyectos en la primera Consulta Popular Nacional 2026

La jornada permitió que los habitantes de la jurisdicción eligieran entre 21 proyectos por circuito comunal, las iniciativas que orientarán el desarrollo de sus comunidades

CIUDAD MCY.- En un ejercicio democrático y protagónico, los habitantes del municipio Bolívar acuden este domingo a los centros habilitados para formar parte de la primera Consulta Popular Nacional 2026, proceso mediante el cual las comunidades eligen los proyectos prioritarios destinados a impulsar el desarrollo de sus territorios.

La iniciativa, promovida por el Gobierno Bolivariano, busca fortalecer la democracia participativa al otorgar a las comunidades la posibilidad de decidir directamente sobre las obras y acciones que consideran más necesarias para mejorar su entorno social y comunitario.

En esta jurisdicción fueron habilitados cuatro centros de votación: la UEN Antonio Ricaurte, la UEE Félix María Paredes, la UEE Carmelina Bejarano y la UEN 25 de Marzo, espacios que abrieron sus puertas desde las 6:00 de la mañana para recibir a los ciudadanos que acuden a ejercer su derecho al voto durante esta jornada.

Cada circuito comunal del municipio Bolívar presentó 21 propuestas orientadas a atender distintas necesidades locales, de las cuales los ciudadanos seleccionaron, mediante votación popular, un proyecto por circuito que será financiado por el Gobierno nacional y ejecutado por las propias comunidades organizadas.

Este mecanismo de participación consolida el protagonismo del poder popular en la toma de decisiones sobre el desarrollo local, al permitir que las comunidades definan de manera directa las iniciativas que impactarán su calidad de vida y el bienestar colectivo.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA