Mensaje presidencial de Navidad 2025: Venezuela renace con Dios a nuestro lado

Ciudad MCY.-“Sintámonos orgullosos de vivir en este tiempo, lleno de desafíos y de nuevas posibilidades, porque este es el tiempo de renacer de Venezuela y con Dios siempre a nuestro lado, siempre testigo, ya que sus pruebas siempre nos han hecho mejores personas, nos han convertido a todos y a todas en un mejor país”, expresó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el mensaje por la Navidad 2025.

Acompañado por la primera dama combatiente, Cilia Flores, desde la parroquia San Agustín de Caracas, en un hermoso audiovisual, alegre, musical y en un rápido recorrido por las regiones de Venezuela, la pareja presidencial venezolana celebró la producción, la cultura, el emprendimiento y la fe del pueblo, que este año junto a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, primeros santos de la Patria Bolivariana, demostraron su resistencia ante las dificultades.

Cilia manifestó creer profundamente en la gente venezolana. “Porque lo veo en los ojos de los jóvenes, las jóvenes, los niños y las niñas, en los ojos de cada mujer y de cada hombre, de nuestros abuelos y abuelas, en cada familia, nuestra familia, que permanece unida como una poderosa señal de paz”.

Y en esta nochebuena cuando los venezolanos y venezolanas se preparan en unión familiar, entre cantos y oraciones, a recibir al niño Jesús, auguró que la vida siempre triunfará así como el bien en la Venezuela Bolivariana, e impondrá su promesa de futuro en la patria de Bolívar y Chávez.

“Venezuela es una zona de paz, toda Venezuela, de hombres y mujeres libres. La paz de los libres, de los dignos, como caribeños queremos celebrarte a ti, compatriota que trabaja de enero a enero, porque este 2025 ha sido el primer año de una nueva, era virtuosa de logros y grandes transformaciones”, agregó el Mandatario Nacional.

“Así lo siento, así lo creo y así está decretado por el cielo que sea por los siglos de los siglos”, remató el presidente, junto a su esposa y rodeado de niños, niñas, jóvenes y adultos de los barrios venezolanos.

Ambos, juntos y bendecidos con el fervor popular, extendieron sus deseos para la gran familia venezolana. “De todo corazón y pongo a Dios por delante, que esta noche, estas Navidades, Nuestro Señor Jesucristo toque a tu puerta y recibas sus bendiciones eternas. Y te decimos desde aquí, desde los barrios de Caracas:¡Feliz Navidad y próspero año 2026!, para la Venezuela de paz. ¡Qué viva Venezuela, qué viva la paz, qué viva la vida!”.

