Vicepresidenta Rodríguez: No existe agresión imperial que detenga la felicidad del pueblo

Ciudad MCY.-La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, aseveró que no existe asedio, agresión, amenaza ni extorsión imperial «posible que detenga la felicidad del pueblo venezolano», ni el empeño del Gobierno nacional por los niños y niñas de la patria.

En un mensaje a través de su canal de Telegram afirmó que hoy «toda Venezuela se llena de luz en estas Navidades con la alegría de nuestros niños y niñas recibiendo sus juguetes. Es una imagen que refleja un país unido en la paz y el amor, reafirmando el compromiso del presidente Nicolás Maduro con la felicidad del pueblo venezolano».

Exaltó que entre parrandas, hallacas y el calor del encuentro familiar, «la Patria vive una Navidad de fraternidad y esperanza. Ante cualquier intento de quebrantar la convivencia y la tranquilidad de los venezolanos, la respuesta es armonía, unión y conciencia, manteniendo nuestro espíritu invencible que celebra la vida y el buen porvenir de Venezuela».

Rodríguez expresó que todo el pueblo venezolano hoy se encuentra activado «con un solo mensaje de paz, de encuentro familiar y con las bendiciones de nuestro Padre Jesús (…) para encontrarnos con alegría».

VTV| FOTO CORTESÍA