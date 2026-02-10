México confirma el envío de petróleo a Cuba «está detenido en este momento»

CIUDAD MCY.- El anuncio de Sheinbaum se da en medio de la amenaza lanzada por Donald Trump sobre imponer gravámenes a todo aquel país que venda o suministre petróleo a Cuba, país que por más de seis décadas se ha enfrentado al bloqueo económico y comercial de Washington.

«Está detenido en este momento y estamos buscando evitar afectaciones a México y que, de manera diplomática como siempre, encontramos la mejor vía para que Cuba reciba el combustible», precisó la mandataria en conferencia de prensa, un día después de que su Gobierno enviara más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba.

El Gobierno de Miguel Díaz-Canel ha dicho que, ante el bloqueo energético impuesto por EEUU, se dará prioridad en el abastecimiento de combustible a todos los servicios esenciales, como la salud, los alimentos, el agua y la defensa.

FUENTE: SPUTNIK

FOTO: CORTESIA