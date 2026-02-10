Ciudad MCY

Comunicación Patria

Mundo

México confirma el envío de petróleo a Cuba «está detenido en este momento»

PorLuisa Pedroza

Feb 10, 2026

CIUDAD MCY.- El anuncio de Sheinbaum se da en medio de la amenaza lanzada por Donald Trump sobre imponer gravámenes a todo aquel país que venda o suministre petróleo a Cuba, país que por más de seis décadas se ha enfrentado al bloqueo económico y comercial de Washington.

«Está detenido en este momento y estamos buscando evitar afectaciones a México y que, de manera diplomática como siempre, encontramos la mejor vía para que Cuba reciba el combustible», precisó la mandataria en conferencia de prensa, un día después de que su Gobierno enviara más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba.

El Gobierno de Miguel Díaz-Canel ha dicho que, ante el bloqueo energético impuesto por EEUU, se dará prioridad en el abastecimiento de combustible a todos los servicios esenciales, como la salud, los alimentos, el agua y la defensa.

FUENTE: SPUTNIK

FOTO: CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

Noticias Destacadas

Venezuela

Sistema patria anuncia cronograma para la segunda semana de febrero

10 de febrero de 2026 Luisa Pedroza
Especial

NASA permitirá el uso de celulares en misiones espaciales tripuladas por primera vez

10 de febrero de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Gobierno Bolivariano aprobó impermeabilización de 10 torres en «Los Frutales»

10 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Avanza con paso firme la ejecución de la ACA de la 4 T

10 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte