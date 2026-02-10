Ciudad MCY

Comunicación Patria

Mundo

Administración de Trump se opone a la anexión israelí de Cisjordania

PorLuisa Pedroza

Feb 10, 2026

CIUDAD MCY.- «Una Cisjordania estable garantiza la seguridad de Israel y está alineada con el objetivo de esta administración de lograr la paz en la región», cita el periodista de Axios Barak Ravid a un funcionario de la Casa Blanca.

Este comentario se produce después de que el gabinete israelí decidiera ampliar su control a las zonas A y B, designadas en los Acuerdos de Oslo para el control total o parcial de las autoridades palestinas, añadió.

Previamente, los ministros de Exteriores de Turquía, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos denunciaron que Israel intenta imponer una soberanía ilegal en la Cisjordania ocupada, ampliando los asentamientos y acelerando la anexión y la expulsión de la población palestina.

FUENTE: SPUTNIK 
FOTO: CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

Noticias Destacadas

Venezuela

Sistema patria anuncia cronograma para la segunda semana de febrero

10 de febrero de 2026 Luisa Pedroza
Especial

NASA permitirá el uso de celulares en misiones espaciales tripuladas por primera vez

10 de febrero de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Gobierno Bolivariano aprobó impermeabilización de 10 torres en «Los Frutales»

10 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Avanza con paso firme la ejecución de la ACA de la 4 T

10 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte