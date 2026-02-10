Administración de Trump se opone a la anexión israelí de Cisjordania

CIUDAD MCY.- «Una Cisjordania estable garantiza la seguridad de Israel y está alineada con el objetivo de esta administración de lograr la paz en la región», cita el periodista de Axios Barak Ravid a un funcionario de la Casa Blanca.
Este comentario se produce después de que el gabinete israelí decidiera ampliar su control a las zonas A y B, designadas en los Acuerdos de Oslo para el control total o parcial de las autoridades palestinas, añadió.
Previamente, los ministros de Exteriores de Turquía, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos denunciaron que Israel intenta imponer una soberanía ilegal en la Cisjordania ocupada, ampliando los asentamientos y acelerando la anexión y la expulsión de la población palestina.
FUENTE: SPUTNIK
FOTO: CORTESIA