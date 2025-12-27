Miguel Rojas: El histórico héroe del campeonato de Los Dodgers

CIUDAD MCY.- Este 2025 cuando se hable de las Grandes Ligas solo un equipo se viene a la mente, Los Ángeles Dodgers quienes se titularon campeones de la Serie Mundial por segundo año consecutivo ante los Azulejos de Toronto en siete encuentros.

La tropa de California y comandada por el mánager Dave Roberts volvió a demostrar su poder y su jerarquía en el beisbol de Estados Unidos. Con un equipo plagado de jugadores que demostraron que cualquiera en esa rotación podría ser quien aportara y se convirtiera en el héroe.

Esa es la historia del venezolano Miguel Rojas, quien en el séptimo encuentro fue el jugador que llevaría al conjunto a levantarse como bicampeones en Toronto con un batazo de vuelta completa que cambiaría la historia del encuentro.

El oriundo de los Teques, conectó el cuadrangular para empatar el partido en la parte alta de la novena entrada, para poner el 4-4 en la pizarra. Además, fue él mismo quien en la parte baja de ese inning sacó en el home la carrera que hubiese dejado tendidos a los Dodgers.

El manager incluyó a Rojas en la alineación titular apenas un día antes, en el sexto encuentro en ese momento tuvo una destacada defensa, pero se fue en blanco con el bate.

Pero fue en el juego siete que el criollo calibró bien con el madero y dejó dos hits, incluyendo el jonrón del empate, cuando en el Rogers Centre ya se festejaba la coronación de sus Blue Jays.

Como sea, los fanáticos de ambos equipos recordarán al venezolano como uno de los más destacados en la Serie Mundial 2025, y quedará inscrito en la historia del conjunto por su bambinazo milagroso, que abrió las puertas a la victoria y al campeonato.

Para otros, su momento clave del campeonato fue la jugada igualmente milagrosa en la parte baja de la novena entrada, cuando, con la casa llena, atrapó una pelota complicada. A pesar de titubear y lesionarse en la acción, lanzó a su catcher Will Smith, quien logró un out de infarto sobre el corredor que venía desde tercera. Un segundo más tarde, el campeonato habría sido de Toronto.

El veterano jugador, de 37 años, confesó tras el encuentro que ni siquiera buscaba sacar la pelota del Roger Centre, pues solo quería poner la pelota en juego para mantener con vida a su equipo. Al final logró su cometido, conectando un proyectil de 387 pies por el jardín izquierdo.

“No soy un bateador de jonrones. Estaba ahí en mi zona, donde puedo hacer daño…Y sucedió”, aseguró Rojas con una notable emoción tras el encuentro.

Fue el primer jonrón del año ante un lanzador derecho, y el más grande de su carrera. El jugador, uno de los más queridos por sus compañeros, no se caracteriza precisamente por el poder. Antes de ese momento, no había conectado un hit desde el 1 de octubre contra Cincinnati, pero todo parecía escrito para que el venezolano tuviera su gran noche.

VTV | FOTO CORTESÍA